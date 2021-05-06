İşte Seksenler dizisinin yayınlanacağı tarih: Her gün ekranda olacak
TRT'nin merakla beklenen dizisi Seksenlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Reha Özcan gibi tecrübeli, Zeynep Demirel gibi ise sürpriz bir ismi dahil eden Seksenler dizisinin Eylül ayında günlük olarak yeniden ekranlarda olması planlanıyor.
TRT ekranlarında 24 Ocak 2012'den beri yayınlanan ve sıkı bir izleyici kitlesi yakalaması nedeniyle istikrarını koruyan dizinin başrol oyuncusu Rasim Öztekin'in hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden olmuştu.
YAYINLANACAĞI TARİH MERAK EDİLİYORDU
Öztekin'in vefatının ardından 'Fehmi' rolünün ne olacağı merak edilirken, dizinin son yaptığı transferler gündem yaratmıştı.
Seksenler son olarak Mucize Doktor dizisinde rol alan Reha Özcan ve Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'le anlaşmıştı.
Yapımcı Birol Güven, başka isimlerin daha kadroya katılacağı bilgisini verirken, dizinin yeni yayın tarihi de uzun süreden bu yana merak ediliyordu.
BİRSEN ALTUNTAŞ DUYURDU
TV 100'den Birsen Altuntaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Seksenler dizisinin ekrana gelmesi planlanan tarihi açıkladı.
Dizinin Eylül ayında günlük bölümlerle izleyicisine ulaşmayı planladığını belirten Altuntaş, "Birol Güven imzalı Seksenler'in yaz boyu haftalık dizi olarak yayınlanması gündemde... Mucize Doktor'dan ayrılan Reha Özcan'ın ve Zeynep Demirel'in kadrosuna dahil olduğu dizinin eylül sezonunda da yeniden günlük olarak ekranda olması planlanıyor" dedi.
Seksenler dizisinin yapımcısı Birol Güven'in kısa süre içerisinde konuyla ilgili resmi açıklamayı yapması bekleniyor.