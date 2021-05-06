İşte Seksenler dizisinin yayınlanacağı tarih: Her gün ekranda olacak

TRT'nin merakla beklenen dizisi Seksenlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Reha Özcan gibi tecrübeli, Zeynep Demirel gibi ise sürpriz bir ismi dahil eden Seksenler dizisinin Eylül ayında günlük olarak yeniden ekranlarda olması planlanıyor.