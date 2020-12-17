İşte Sarıgül'ün partisinin logosu

İşte Sarıgül'ün partisinin logosu

İSTANBUL - CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ