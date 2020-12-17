İşte Sarıgül'ün partisinin logosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İşte Sarıgül'ün partisinin logosu

17.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:35

İşte Sarıgül'ün partisinin logosu CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı.

İşte Sarıgül'ün partisinin logosu

İSTANBUL - CHP'li Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, bir süredir çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye Değişim Hareketi (TDH)'nin logosu açıkladı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

TDH Lideri Mustafa Sarıgül, partisinin logosunu ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Logo, Anadolu ve Trakya'yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor. Mustafa Sarıgül, logoyu duyurduğu toplantıda şöyle konuştu: "Tüm çalışma arkadaşlarımızla, alçakgönüllü, özgüvenli, samimi, içten, şefkatli bir anlayışla yola çıkıyoruz. Yolumuz kardeşlik ve huzur yoludur. Milletimizin yüzünü güldürme yoludur. Birliğin, beraberliğin partisi biz olacağız! Barışın, emeğin, kardeşlerin, üretimin, varlığın bereketin, hukukun, partisi biz olacağız! Uzlaşmanın demokrasinin, kültürün, bilimin, çevrenin partisi biz olacağız! Ülkemizde sorunlara çare üreten parti biz olacağız."

İşte Sarıgül'ün partisinin logosu
İşte Sarıgül'ün partisinin logosu
İşte Sarıgül'ün partisinin logosu
İşte Sarıgül'ün partisinin logosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FARUK SARIKOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Haluk Levent Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İşte Sarıgül'ün partisinin logosu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:35:56. #1.15#
title