İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor
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İşte normalleşmenin en dikkat çeken detayı! Konser ve festivaller geri dönüyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, normalleşme adımlarında sona bırakılan konser ve festivaller hakkındaki detaya da yer verildi. Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren konser ve festivallerin tek şartla yapılabileceğini açıkladı. Buna göre konser ve festivallerde, sıkı sosyal mesafe kuralları uygulanacak.

Türkiye genelinde koronavirüs hasta sayılarının 5 bin ve altına inmesinin ardından birçok alanda, normalleşmeye gidildi. Ancak normalleşme adımlarında acele edilmeyen alanlardan biri de müzik ve eğlence sektörü oldu. Hatta çok sayıda sanatçı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili neden adım atılmadığını sordu. Konserlerin yasak olması yüzünden birçok sanatçı da maddi olarak sorun yaşadığını dile getirdi.

KONSER VE FESTİVALLER GERİ DÖNÜYOR

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan 1 Temmuz Normalleşme Genelgesi'nde uzun süredir yapılmayan konser ve festivallere ilişkin detaylara da yer verildi. Bakanlık, açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m²mesafe bırakılmak şartıyla konserlerin yapılabileceğini açıkladı.

TEMİZLİK, MASKE VE MESAFE KURALLARINA UYULACAK

Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinliklere kişi başına asgari açık alanlarda 4 m², kapalı alanlarda 6 m² yer bırakılmak ve Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecektir" ifadelerine yer verildi.

CANLI MÜZİK SAAT 24.00'A KADAR

İçişleri Bakanlığı, özellikle gençler tarafından merakla beklenen canlı müzik etkinliklerine ilişkin de bilgilendirmede bulundu. Bakanlık, kafelerdeki canlı müzik etkinliklerinin saat 24.00'a kadar sürdürülebileceği bilgisini verdi.

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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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