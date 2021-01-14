İşte JLo'nun bu görüntüsünün sırları
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İşte JLo'nun bu görüntüsünün sırları

14.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:29
İşte JLo'nun bu görüntüsünün sırları

Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti aslında.

Lopez, daha önceki röportajlarında bununla ilgili ipuçları vermişti aslında. Her ne kadar tatilde denizin ve su sporlarının keyfini çıkarsa da asla güneşlenmemek, sabahın çok erken saatinde kalkıp spor yapmak, kahve ve alkol tüketmemek bunlar arasında. Gelin Jennifer Lopez'in 20 yaşındaki fiziksel görüntüsünü korumasının sırlarına bir bakalım.10 SAAT UYKU

Her ne kadar çalışma programı zaman zaman bunu engellese de Lopez, günde 10 saat uyumaya özen gösteriyor. Gece erken uyuyup sabah da erken uyanıyor. Sabahları ilk işi ise spor yapmak. Elbette bu işi yalnız başına yapmıyor Lopez. New York'ta ve Los Angeles'ta birçok ünlüyü forma sokan iki ünlü eğitmenle çalışıyor.GÜNEŞLENMİYOR

Jennifer Lopez, sık sık dünyanın gözde tatil beldelerinde tatil yapıyor. Denize de giriyor, su sporları da yapıyor. Ama bu arada dikkat ettiği bir başka ayrıntı var. Asla güneşlenmiyor. Güneşin, cilde zarar verdiğini ve erken yaşlanmasına neden olduğunu bildiğinden uzun saatler boyunca güneşlenmiyor.KAHVE VE ALKOL YOK

Jennifer Lopez'in dikkat ettiği bir başka önemli nokta tütün ürünleri, alkol ve kahveden kesinlikle uzak duruyor. Bunlar cilde zarar verdiği için hepsinden uzak duruyor.BESLENME PORGRAMI

Lopez, beslenmesine de ayrı bir özen gösteriyor. Genellikle sebze tüketen Lopez, düzenli olarak da detoks yapıyor.Bir günde 8 bardak su içmek de Jennifer Lopez'in formda kalma sırları arasında.MEDİTASYON

Dış görünüşün, ruhsal sağlıkla bir bütün olduğunu bilen Lopez, iç dengesini korumak için her gün düzenli olarak meditasyon yapıyor.

Kaynak: Hürriyet

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