İşte etkisiz hale getirilen üst düzey teröristler

Düzenlenen operasyonlar kapsamında, birçok üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre, düzenlenen operasyonlar kapsamında, etkisiz hale getirilen üst düzey teröristler şu şekilde:

"PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi 'Mam Zeki Şengali' kod adlı İsmail Özden, PKK/KCK Yürütme ve Başkanlık Konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu 'Navdar' kod adlı Mikail Özdemir, PKK'nın sözde sözcüsü 'Serhat Varto' kod adlı Emrullah Dursun, Kandil Bölgesi Sorumlusu 'Sinan Sor' kod adlı Ali Aktaş, PKK Yürütme Konseyi Üyesi ve sözde Dış ilişkiler sorumlusu Rıza Altun (ağır yaralı), PKK İstihbarat Konsey üyesi 'Doğan Nurhak' kod adlı Erdoğan Ünal, PKK/KCK Orta Saha Sorumlusu 'Kemal Garzan' kod adlı Medeni Sayılgan, 2012 - sözde Hakurk Alanı Eyalet Sorumlusu 2015 sözde Amanoslar Eyalet Sorumlusu, PKK/KCK sözde Dersim Saha Sorumlusu 'Çetin Kombat' kod adlı Musa Çetiner, Irak kuzeyi eyalet sorumlusu PKK/KCK sözde Dersim Saha Sorumlusu 'Mahir Atakan' kod adlı İbrahim Çoban, sözde Dersim Saha'da gerçekleştirilen birçok eylemin planlayıcısı PKK/KCK Doğu Cephe sorumlusu 'Doğan Serhat' kod adlı Celal Kaya, Karadeniz bölgesi ekonomik hedeflere (Nükleer, doğalgaz boru hattı, baraj vs.) yönelik eylem sorumlusu PKK/KCK sözde Erzurum Eyaleti Beşli Yürütme Konseyi Üyesi 'Dicle Zafer' kod adlı Raife Elmas, 2017 - PKK/KCK sözde Özel Kuvvetler grup sorumlusu sözde Dersim Saha Batı Cephe YJA Star Sorumlusu 'Jindar' kod adlı Pınar Yıldırım, J.Uzm.Çvş. Murat Durmaz'ın şehit edilmesi eylemini planlayan grup sorumlusu sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephe İl Merkez Gücü sorumlusu 'Baran' kod Haydar Gül, PKK/KCK sözde Serhat Eyaleti Sorumlularından 'Devran Canfeda' kod adlı Murat Gündüz, PKK/KCK sözde Batı Cephe Batı İl Merkez YPS Birimi Sorumlusu 'Fuat Fikri' kod adlı Fuat Akkaya, J.Uzm.Çvş. Murat Durmaz'ın şehit edilmesi eylemini planlayan grup sorumlusu PKK/KCK sözde Erzurum Eyaleti Bağır Gücü sorumlularından 'Harun Munzur' kod adlı Maşallah Malazgirt, PKK/KCK sözde Dorşin Alan Sorumlusu 'Rezzan Hezah' kod adlı Mehmet Şirin Çakır, PKK/KCK sözde Munzur Cephe Sorumlusu 'Şevger' kod adlı Zeynal Küçük, 2015 sözde Ovacık Sorumlusu PKK/KCK Bağır Gücü Sorumlusu 'Soro Amed' kod adlı Mehmet Rehber Çetin, 2016 Uludere ELEMON bölgesindeki askeri üs bölgesine yapılan saldırıyı gerçekleştiren grup sorumlusu 2016-2017 Kuzey Irak/ Metina/Zendura bölgesi Tabur sorumlusu Amed Eyalet Beşli Yürütmede YJA Star Sorumlusu 'Sema' kod adlı Zühre Yariçi, 2017 sözde Amed Eyaleti yürütme üyesi 'Delila' aynı zamanda PKK/KCK Pülümür Gücü YJA Star Sorumlusu." - ANKARA

Kaynak: İHA