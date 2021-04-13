İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı
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İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Zeynep Öztürk, kaldığı otelin bahçesinde bakılan Spagetti isimli sıpanın saldırısına uğradı. Koşarak kaçtığı sıpanın sırtına çıktığı anların Instagram hesabından paylaşan Öztürk, "Ne yaptım ne ettim kurtulamadım" ifadelerini kullandı.

Yıllar önce yayınlanan moda programlarından biri olan İşte Benim Stilim'e katılan ve sonra sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Zeynep Öztürk, ilginç bir saldırıya uğradı.

SIPANIN SALDIRISINA UĞRADI

İznik'te kaldığı otelin bahçesinde erkek bir eşek sıpası olduğunu öğrenen Öztürk, sevmek için yanına gitti. Sıpanın birden üzerine atlamasıyla panikleyen Öztürk, yanındaki arkadaşlarının arkasına saklamaya çalışsa da başarılı olamadı. Sıpanın saldırı anı ise Öztürk'ün arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Zeynep Öztürk, "Spagetti'nin bana olan aşkı bitmez. Ne yaptım ne ettim kurtulamadım. Kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burada sadece büyük bir aşk görüyorum" notunu yazdı.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Zeynep Öztürk, sıpanın saldırısına uğradı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (1)
HASAN TARTAL: Sıpa yapmış sıpalığını ????
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:18:33. #1.14#
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