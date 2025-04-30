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İşte Benim Stilim Ülküm kimdir? Ülküm kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim Ülküm kimdir? Ülküm kaç yaşında, nereli?
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İşte Benim Stilim Ülküm, 2025 sezonunun en dikkat çeken yarışmacılarından biri olarak ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Giyim tarzı, iddialı duruşu ve sosyal medyadaki etkisiyle adından söz ettiren İşte Benim Stilim Ülküm, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alıyor.

Yarışmanın ikinci haftasında programa dahil olan İşte Benim Stilim Ülküm, hem jüri üyeleri hem de diğer yarışmacılar üzerinde güçlü bir etki yarattı. Ülküm'ün tarzı ve kombin seçimleri, moda tutkusunun bir yansıması olarak dikkat çekiyor. İzleyiciler arasında sıkça aratılan "İşte Benim Stilim Ülküm kaç yaşında?" ve "Ülküm nereli?" soruları ise güncelliğini koruyor?

İŞTE BENİM STİLİM ÜLKÜM KİMDİR?

İşte Benim Stilim 2025 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Ülküm, tarzı ve iddialı duruşuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın ikinci haftasında, altıncı bölümde programa dahil olan Ülküm, hem jüri üyeleri hem de diğer yarışmacılar tarafından fark edilen bir isim haline geldi.

İşte Benim Stilim Ülküm kimdir? Ülküm kaç yaşında, nereli?

Ülküm, ilk üniversitesini tamamladıktan sonra eğitim hayatına devam etmeye karar vererek ikinci üniversitesinde Uçak Teknolojisi bölümünde öğrenim görmektedir. Modaya olan ilgisiyle dikkat çeken Ülküm, giyim tarzıyla bu tutkusunu yansıtmaktadır. Ayrıca, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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