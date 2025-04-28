Su Çiftçi'nin yarışmaya katılması, izleyiciler arasında "Su Çiftçi kimdir?" ve "Kaç yaşında, nereli?" gibi soruların sorulmasına neden olmuştur. Yarışmada sergilediği tarz ve duruşuyla dikkat çeken Çiftçi, modaya olan tutkusu ve geçmiş deneyimleriyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, İşte Benim Stilim Su Çiftçi kimdir? Su kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

İŞTE BENİM STİLİM SU ÇİFTÇİ KİMDİR?

İşte Benim Stilim'in yeni yarışmacısı Su Çiftçi, 34 yaşında ve moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor. İki kardeşi olan Su Çiftçi'nin babası yurtdışında yaşarken, annesi Türkiye'de hayatını sürdürüyor. Bekar olan Su Çiftçi'nin erkek arkadaşı bulunmuyor.

Yaklaşık 10 yıl boyunca yatırım uzmanı olarak görev yapan Su Çiftçi, bu süreçte birçok markanın yöneticileriyle yakın iş birlikleri gerçekleştirdi. Modaya olan ilgisiyle dikkat çeken başarılı yarışmacı, kendi tasarımı olan kıyafetleriyle de tarzını ortaya koyuyor. Ayrıca, büyük bir alışveriş tutkunu olduğu biliniyor.

Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Su Çiftçi'nin 110 binden fazla takipçisi bulunuyor. Stil ve kombin odaklı içerikler üreten yarışmacının sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Pozları ve özgün tarzıyla dikkat çeken Su Çiftçi, İşte Benim Stilim sahnesinde de iddialı bir duruş sergiliyor.