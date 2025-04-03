İşte Benim Stilim Sibel kimdir? Sibel Serbest kaç yaşında, nereli?

İşte Benim Stilim yarışmacısı Sibel Serbest kimdir sorusu, moda ve televizyon dünyasının merak edilen konularından biri haline geldi. Daha önce Kısmetse Olur programıyla tanınan Sibel Serbest, şimdi de İşte Benim Stilim'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Sibel Serbest kaç yaşında ve nereli?? İşte detaylar...

SİBEL SERBEST KİMDİR?

Sibel Serbest, 29 yaşında olup Kova burcudur. Almanya'da doğmuş, ancak 5 yaşından itibaren Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini iç mimarlık alanında tamamlayan Serbest, kariyerine butik işletmeciliği yaparak devam ediyor.

Televizyon izleyicileri, Sibel Serbest'i ilk olarak Kısmetse Olur yarışmasından tanımaktadır. Bu programda hem tarzı hem de sosyal ilişkileriyle dikkat çeken Serbest, şimdi ise İşte Benim Stilim'de moda anlayışını sergiliyor.

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