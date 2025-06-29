İşte Benim Stilim kim kazandı, İşte Benim Stilim haftanın birincisi kim oldu 29 Haziran Pazar?

Önemli isimlerin jüri olduğu İşte Benim Stilim'de birinci kim oldu merak ediliyor. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı programla ilgili olarak İşte Benim Stilim kim kazandı, İşte Benim Stilim haftanın birincisi kim oldu, araştırıldı.

GEÇEN HAFTA KİM KAZANMIŞTI?

İşte Benim Stilim'de geçen haftanın kazananı Su olmuştu.

İŞTE BENİM STİLİM BU HAFTA KİM KAZANDI?

Bu haftanın kazananı henüz açıklanmadı.

İŞTE BENİM STİLİM HAKKINDA

İşte Benim Stilim (eski adıyla Bu Tarz Benim), Production House tarafından yapılan moda yarışması programı. Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Güzide Duran, Nur Bilen Yavuzer ve Ivana Sert oturmaktadır. Yarışma formatına göre eleme geceleri bir konuk jüri ile yapılır. (All Star sezonunda ise eleme gecelerinde konuk jüri alınmamıştır.)

İlk olarak, Bu Tarz Benim adıyla 15 Eylül 2014 tarihinde Show TV'de yayınlanmaya başlayan yarışma, yapımcı şirketin kanalla olan sözleşmesini feshederek TV8 ile anlaşması sonucunda 12 Ocak 2015'te ikinci sezonu ile TV8'de yayınlanmaya başlamıştır. Ancak Show TV'nin Joker Yapım ile aynı adla bir program hazırlaması nedeniyle davalık olmuş, mahkeme kararı sonucu adını değiştirmek zorunda kalmış ve yayınına İşte Benim Stilim olarak devam etmiştir.

RTÜK, 23-24 Ocak 2015 tarihlerinde yayınlanan programla ilgili yarışma formatından çıkılarak reyting uğruna insan onurunun hiçe sayıldığı gerekçesiyle kanala ceza kesti. İşte Benim Stilim programı, 3 Nisan 2015'te, 2. sezon bittikten sonra 3. sezon ile ekranlara geldi. 12 Haziran 2015 tarihinde biten 3. sezon ile program bir süre boyunca aralığa girdi. 31 Ağustos 2015 tarihinde 4. sezon (All-Star) olarak başlayan program 25 Aralık 2015'te büyük final yapıp sona erdi. Ardından 1 Ocak 2016'da başlayan İşte Benim Stilim 2016'da Nur Yerlitaş ve Kemal Doğulu programdan ayrıldı.Yerlerine ise Neslihan Yargıcı ve Hakan Akkaya geldi. Bu sezonda ünlüler yarıştı fakat düşük reytingler dolayısıyla 5 hafta süren yarışma 5 Şubat 2016'da sona erdi ve 8 Şubat 2016'da 6. sezon başladı. Reyting için Neslihan Yargıcı'nın yerine Nur Yerlitaş İşte Benim Stilim'e geri döndü. 8 Nisan 2016'da 6.sezon sona erdi ve program tekrar bir süre boyunca aralığa girdi. 21 Kasım 2016'da Kemal Doğulu dönerek 7. sezon başladı gala geceleri Kerimcan Durmaz katıldı. 7 yıl aranın ardından 31 Mart 2025'te 8. sezonuyla ekranlara geri döndü.