İşte Benim Stilim Betül neden diskalifiye oldu?

"İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Betül'ün sürpriz bir şekilde programa veda etmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tarzı ve kendine has tavırlarıyla öne çıkan Betül'ün yarışmadan ayrılması, izleyiciler arasında merak konusu haline geldi. Programın son bölümünün ardından Betül'ün ekranda olmaması, "Betül yarışmadan neden çıkarıldı?" ve "İşte Benim Stilim Betül neden yok?" gibi soruların sıkça sorulmasına neden oldu. Peki, İşte Benim Stilim'de Betül neden yok, diskalifiye mi oldu? İşte, merak edilen soruların yanıtları…

İŞTE BENİM STİLİM'DE BETÜL DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN?

"İşte Benim Stilim" yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Betül'ün programa ani vedası, izleyicilerde şaşkınlık yarattı. Tarzı, iddialı tavırları ve yarışmadaki çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Betül'ün ekranlarda yer almaması üzerine, "Betül diskalifiye mi oldu?" ve "Betül neden yarışmadan ayrıldı?" soruları sosyal medyada yoğun şekilde gündem oldu.

İşte Benim Stilim Betül neden yok

Yarışma kulislerinden sızan bilgilere göre Betül'ün yarışmadan ayrılma nedeni, yarışma kurallarına aykırı davranışlar ve yapım ekibiyle yaşadığı bazı anlaşmazlıklar olabilir. Henüz yapım tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Betül'ün diskalifiye edildiği yönündeki iddialar güçlenmiş durumda.