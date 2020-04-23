İşte 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un son görüntüsü
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Cansu Tosun, Magazin, Haber

İşte 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un son görüntüsü

8 aylık hamile olan oyuncu Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun'dan yeni pozlar geldi

23.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:42
İşte 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un son görüntüsü

Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu Cansu Tosun, eşiyle birlikte kaldıkları otelin bahçesine çıkarak bu pozları verdi. Tosun'a sevimli köpeği de eşlik etti.

Kaynak: Snob Magazin

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