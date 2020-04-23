İşte 8 aylık hamile olan Cansu Tosun'un son görüntüsü 8 aylık hamile olan oyuncu Cansu Tosun, bir süredir eşi Erkan Kolçak Köstendil ile beraber Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Ayvacık'ta inzivaya çekilen Tosun'dan yeni pozlar geldi

Snob Magazin'in haberine göre; Güzel oyuncu Cansu Tosun, eşiyle birlikte kaldıkları otelin bahçesine çıkarak bu pozları verdi. Tosun'a sevimli köpeği de eşlik etti.



Kaynak: Snob Magazin