İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
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İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İstanbul'da öğleden sonra bir anda hava karardı, hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, evlerinin camlarının titrediğini aktardı. Hafif şekilde atıştırmaya başlayan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenilirken, Marmara Denizi üzerinde oluşan yağış kütlelerinin hızlı bir şekilde şehre doğru ilerlediği kaydedildi.

İstanbul'da bir süreden bu yana devam eden sıcak havalar, bugün yerini yağışa bıraktı. Sabah saatlerinde kapalı bulutların hakim olduğu İstanbul'da öğleden sonra bir anda havanın kararmasıyla birlikte yağmur atıştırmaya başladı. Hemen telefonlarına sarılan vatandaşlar, yağmurun etkisiyle camlarda titreme meydana geldiğini söyledi. Çoğu vatandaşın hazırlıksız yakalandığı yağmurun ilerleyen saatlerde etkisini artıracağı öğrenildi.

YAĞMUR KÜTLELERİ ŞEHRE DOĞRU İLERLİYOR

Hava Forum'un verilerine göre Marmara Denizi üzerinde oluşan yağış kütlelerinin hızlı şekilde şehre doğru ilerlediği ve akşama doğru dolu yağışının beklendiği bildirildi. Özellikle Marmara'da başta İstanbul olmak üzere, Karadeniz'de de 5-6 gün boyunca kapalı havanın hakim olacağı öğrenildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul haritası da dikkat çekti.

İstanbullular dikkat! Marmara denizi üzerinden hızla şehre doğru ilerliyor

ASIL YAĞIŞLAR CUMA GÜNÜ BEKLİYOR

Bugün Afyonkarahisar, Kütahya, Burdur ve Isparta'da yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise güneş az da olsa yüzünü gösterecek. Cuma günü beklenen yağışlar yurda giriş yapıyor. Kırklareli, İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek. Yağışlar İç Anadolu'da da görülecek.

Sosyal medyada kullanıcılarının yaptıkları yorumlar şöyle:

- O nasıl gök gürültüsü ev sallandı resmen korktum #istanbul

- İstanbul semalarında camları titreten bir gök gürültüsü dolaşıyor

- Gök gürültüsü ile depremi ayırt edemedim az önce ama bana kalırsa deprem gibiydi

- Bu nasıl bir gök gürültüsü. Ev titredi.

- Böyle gök gürültüsü mü olur?! Deprem oldu sandım

- Deprem mi oldu bana mı öyle geldi. Gök gürültüsü ile birlikte bina sallandı

- Ev titredi ya ne biçim gök gürültüsü o

- O nasıl bir gök gürültüsü be camlar titredi

YAĞIŞIN DA ETKİSİYLE TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E ÇIKTI

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yükseldi. Saat 16.43 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu seviyesinin yüzde 71'e çıktığı öğrenildi. Özellikle köprü giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşurken, yola çıkacak vatandaşların trafik yoğunluğunu da dikkate almaları kaydedildi.

İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
İstanbul'da camları titreten gök gürültüsü! Gün bir anda geceye döndü
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