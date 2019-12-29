İstanbullular bu hafta kültür ve sanata doyacak

29.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:26

İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, yarısı çocuklar için olmak üzere 20 oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 2-4 Ocak'ta ABD toplumunun vitrininde sunulan kutsal aile kavramının irdelendiği "Vahşi Batı" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, Jose Sanchis Sinisterra'nın yazıp Naşit Özcan'ın yönettiği "Ay, Caramela!" Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde, müzikal türündeki "Bizim Aile" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izlenebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde 2'nci Dünya Savaşı sırasında kuşatma altındaki bir şehirde yaşayan üç arkadaşın hikayesini konu alan "Söz Veriyorum", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde müzikal türündeki "Cibali Karakolu", Ümraniye Sahnesi'nde Haldun Dormen'in yönettiği "Şahane Züğürtler", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp Murat Ozan'ın yönettiği "Kahvede Şenlik Var" ve Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde iki perdelik oyun "Amanvermez Avni" sahnelenecek.

Oğlu için sürpriz bir doğum günü kutlaması planlayan Saadet Hanım'ın bankada yaşananlardan dolayı başına gelenleri konu edinen "Saadet Hanım" oyunu yine 2-4 Ocak'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Çocuk oyunlarında ise 2-3 Ocak'ta "Elma Kurdu Kırtık" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Tiyatro Sahnesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.

"Harikalar Mutfağı" isimli oyunun Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde sergileneceği 5 Ocak'ta ayrıca "Yaşasın Barış" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Rüya" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Bisküvi Adam" Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Benim Güzel Pabuçlarım" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Yaşayan Sayfalar" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde, "Palyaço Prens" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi" de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oynanacak.

Devlet Tiyatroları

İstanbul Devlet Tiyatrosu, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorgulayan "Düdüklüde Kıymalı Bamya"yı Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, Okday Korunan'ın yazıp yönettiği "İyi Şanslar"ı Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de, Normandiya Çıkarması yapılırken hemen yakınında bulunan Arromanches'daki bir at kasabının kızlarını evlendirmeye ve dünyanın çeşitli yerlerindeki çocuklarını toplayıp düğün yapmaya çalışmasını konu edinen "Kasaplığın El Kitabı"nı Cevahir Sahneleri Salon 1'de, "Hanımefendinin Ziyareti"ni ise Mecidiyeköy Büyük Sahne'de 2-5 Ocak'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Gökçe Kurt Elitez'in derleyip yönettiği "Bir Nefes Dede Korkut" Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde 2-4 Ocak'ta sahnelenirken aynı tarihlerde Sait Faik Abasıyanık'ın eserinden uyarlanan "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" Garibaldi Salon 2'de oynayacak.

Dila Er ve Gözde Kısa'nın yazdığı tek perde çocuk oyunu "Turta Girmemiş Orman" ise 5 Ocak'ta Üsküdar Stüdyo Sahnesi'nde minik izleyicilerini ağırlayacak.

Sahne sanatları ve konserler

Dasdas Sahne'de Şener Şen'in hem yönetmenliğini yapıp hem oyuncu kadrosunda bulunduğu "Zengin Mutfağı" 2 ve 3 Ocak'ta, Moritz Rinke'nin bireysel trajedilerin komedisini ortaya koyduğu "Westend-Batının Sonu" 5 Ocak'ta sahnelenecek.

Yaklaşık 200 yıllık tarihiyle dünyanın en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İtalya'dan çıkarak uluslararası üne kavuşan vokal dörtlüsü "The Four Italian Tenors" ile birlikte 3 Ocak'ta Zorlu PSM'de konser verecek.

Şef Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile solistler Berk Dalkılıç, Ali Murat Erengül, Özgecan Gençer, Hale Soner ve Ufuk Toker'in sahnede olacağı Yeni Yıl Konseri 3 ve 4 Ocak'ta Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA