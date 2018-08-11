İstanbullu Gelin'in Fikreti Salih Bademci ve Eşi İmer Özgün, Evliliklerinin Birinci Yılında Dudak Dudağa Görüntülendi
Ekranların reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin'in 'Fikret'i Salih Bademci, 2 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi İmer Özgün ile sahilde dudak dudağa görüntülendi.
Özcan Deniz ile Aslı Enver'e usta oyuncu İpek Bilgin, Salih Bademci, Neslihan Yeldan ve Pelinsu Pir gibi güçlü oyuncuların eşlik ettiği İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan İmer Özgün eşi Salih Bademci ile dizide de aşk yaşayacak karakterle dizide yer almıştı.
EVLİLİKLERİNİN BİRİNCİ YILINI ROMANTİK ANLARLA KUTLADILAR
Geçtiğimiz yaz dünya evine giren oyuncu çift Salih Bademci ile İmer Özgün, evliliklerinin birinci yılını Çeşme'de kutluyor. Sözcü'nün haberine göre; arkadaşlarıyla birlikte Momo Beach'e giden İmer Özgün ile Salih Bademci, gün boyu çifte kumrular gibiydi. İkili, çevredeki bakışlara aldırmadan romantik anlar yaşadı.
YORUMLAR (6)
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Yazıklar olsun utanınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah ıslah eylesin sizin gibi insanları sanatçılık BU ise yazıklar olsun millete kötü örnek olmayınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yazıklar olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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yaaa kusura bakmayın ama çok çirkinn bakış açısı içeren bir haber. . ne güzel insanlar birbirini seviyor. . iyi yapmışlar tatillerini güle oynaya geçiriyorlar. . Allah gülen yüzlerini soldurmasın. . bir ömür boyu dudak dudağa kalp kalbe yaşasınlar aşklarını. . insanların mutlu olması bu derece sorun mu. . illa şiddet olmalı mutsuzluk mu olmalı. . üstelik gizli kameralarla insanların özeline bu derece girmenın neresi haber. . valla ben bu haberde sadece gazetecileri kınadım. . görgü görenek kültür işi. .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Bunlar bonibon çift ciciler seviyoruz MasAllah diyoruz ne var evli mutlu mislerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır