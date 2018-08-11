İstanbullu Gelin'in Fikreti Salih Bademci ve Eşi İmer Özgün, Evliliklerinin Birinci Yılında Dudak Dudağa Görüntülendi

Özcan Deniz ile Aslı Enver'e usta oyuncu İpek Bilgin, Salih Bademci, Neslihan Yeldan ve Pelinsu Pir gibi güçlü oyuncuların eşlik ettiği İstanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan İmer Özgün eşi Salih Bademci ile dizide de aşk yaşayacak karakterle dizide yer almıştı.

EVLİLİKLERİNİN BİRİNCİ YILINI ROMANTİK ANLARLA KUTLADILAR

Geçtiğimiz yaz dünya evine giren oyuncu çift Salih Bademci ile İmer Özgün, evliliklerinin birinci yılını Çeşme'de kutluyor. Sözcü'nün haberine göre; arkadaşlarıyla birlikte Momo Beach'e giden İmer Özgün ile Salih Bademci, gün boyu çifte kumrular gibiydi. İkili, çevredeki bakışlara aldırmadan romantik anlar yaşadı.