İstanbullu Gelin'de Başlayan Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu'nun Aşkları, İlgisizlikten Sekteye Uğradı

Ekranların fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'de yaşadıkları aşkı gerçeğe dönüştüren Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun arasında soğuk rüzgarlar esmeye başladı. Dizinin en sempatik çiftinin ayrıldığı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

SEVGİLİSİNE YETERLİ ZAMAN AYIRAMIYOR

Show TV'nin sevilen dizisi 'Meleklerin Aşkı'nda başrol olan Berkay Hardal'ın, yoğun çekim temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadığı ve Çiftin bu nedenle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Koyuncuoğlu ve Hardal'ın, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları ise bu tezi kanıtlar nitelikte.

EVLENECEKLERİ KONUŞULUYORDU

Hira Koyuncuoğlu "Yolun en zor ve en güzel ilk aşaması bitti. Şimdi önümüzde kaldı koskoca bir ömür" diyerek Berkay Hardal'ı ailesi ile tanıştırmıştı. Genç aşıkların evleneceği konuşuluyordu.