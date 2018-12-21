İstanbul Yılın En Uzun Gecesi Şeb-i Yelda, Şiirlerle Karşılandı

Yılın en uzun gecesi Şeb-i Yelda, şiirlerle karşılandı

İSTANBUL,(DHA)-YILIN en uzun gecesi olan Şeb-i Yelda, şehre yazılan 'Şehrengiz Şiirler'le karşılandı. Türkiye'nin önde gelen 9 şair ve yorumcusu, şehre yazılan 'Şehrengiz Şiirleri' en uzun gecede Esenler'de düzenlenen özel gecede okudu.

Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda'da yani yılın en uzun gecesine özel şiir gecesi düzenledi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde bu yıl beşincisinin gerçekleştiği programa Türkiye'nin önde gelen 9 şair ve yorumcusu; Abdülbaki Kömür, Bestami Yazgan, Emrullah Uzun, Erol Eren, İsmail Kılıçarslan, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Akar, Nurettin Durman ve Yusuf Dursun katılarak şiirler okudu.

"YENİ DÖNEM FITRAT VE GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİDİR"

Herkesin bu uzun gecede şiiri ve şairi fark edeceğini söyleyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Kendi kültürümüzün o güzel tınısını bir başka nesle ve sokağımıza üflemiş olacağız. Artık yeni dönem fıtrat ve gönül belediyeciliğidir. Bu şehrin sokaklarında insanlarımızın fıtratımızda var olan değerlerle karşılaşmasını sağlayabilirsek, belediyeciliği en güzel şekilde inşa etmiş oluruz" dedi.

Şeb-i Yelda'da Şehrengiz Şiirler gecesi ney, tanbur ve kanun dinletisi eşliğinde devam etti. Program sonunda davetlilere Şeb-i Yelda geleneği olan nar ikramı yapıldı.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA