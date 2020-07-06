"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş müzikseverlerle buluştu.

06.07.2020 23:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 23:46

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri" kapsamında Mustafa Keser ve Burcu Güneş müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalında yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

İlk olarak sahneye çıkan ve ünlü Türk Sanat Müziği bestekarı Necdet Varol'un eseri "Cihanda sen teksin Anadolu" isimli şarkısıyla konsere başlayan Keser, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı İstanbul Yeditepe Konserleri'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yeditepe Konserleri meyanında Sayın Cumhurbaşkanımızın, konserler serisine vermiş olduğu destekler nedeniyle hem kendi adıma hem de sanatseverler adına şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum lütfen kabul buyursunlar. Allah'ın selameti herkesin üzerine olsun. Bu akşam sizler için güzel bir program hazırladık efendim, nadide eserlerden yani sizlerin sevdiğini bildiğimiz ve emin olduğumuz parçalardan sunmaya çalışacağız. İlk eserimizi de hem birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek hem de güzel yurdumuzun, Anadolu'muzun kıymetini bilmemiz açısından büyük usta Necdet Varol'un söz ve müziğini yazdığı ve nefis bir Gerdaniye makamıyla bestelediği, 'Cihanda sen teksin aman/ Gönüllerde sensin yanan/ Yücelerden yüce vatan/ Anadolu Anadolu Hey...' sözlerine sahip olan Anadolu destanı eseriyle başlamak istedim."

Keser'in ardından "Gül kokusu" adını taşıyan şarkısıyla sahneye çıkan ve sevilen parçalarını seslendiren Burcu Güneş ise "Ne kadar özlemişiz sizlerle konser yapmayı ve şarkılar söylemeyi. Müzikseverlere ve sanatçılara maddi destek sağlayan ve bu zor günlerde sanatı ve sanatçıyı unutmayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İletişim Başkanlığı koordinasyonunda devam eden konserlerde destek veren herkese çok teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak Haber
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi Haber
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?' sorusuna yanıt: Genel başkanın, cumhurbaşkanı olmaması lazım Haber
Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kez aday mısınız?" sorusuna yanıt: Genel başkanın,...
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin Haber
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi Haber
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
Eski muhtar, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini silahla öldürdü
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutumadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutumadı
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı 'son dakika' paylaşımı ile duyurdu
Trump, ABD'nin koronavirüs ölümlerinde yakaladığı başarıyı "son dakika" paylaşımı ile duyurdu
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Bodrum'da ünlü markaların avukatları ile imitasyon ürün satan esnaf arasında gerginlik
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Sivrisinekler İstanbullulara kabusu yaşatıyor! Uzmanlar, sayıların neden arttığını söyledi
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Yemek yapmak için yer ocağını yakan kadın, ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Saruhan Oluç Halife Hafter Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Buse Varol Seda Sayan Ozan Güven
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Bülent Uygun Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Su Temmuz Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: "İstanbul Yeditepe Konserleri"nde Mustafa Keser ve Burcu Güneş izleyiciyle buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 00:09:38. #1.15#
title