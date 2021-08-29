İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA
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İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL ve Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 lira ceza kesildi.

İSTANBUL ve Tekirdağ'da yapılan trafik denetimlerinde kuralları ihlal eden 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde, Havacılık Şube Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla helikopter destekli denetim yapıldı. Dün 15.00 - 17.00 saatleri arasında İstanbul ve Tekirdağ illerinde tehlikeli şerit değiştirme, makas, emniyet kemeri, cep telefonu ve emniyet şeridi ihlali konularında gerçekleştirilen uygulamada, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği tespit edilen 43 araç sürücüsüne toplam 18 bin 856 lira cezai işlem uygulandı. 1 araç da trafikten men edildi.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA
İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA TRAFİK DENETİMİ; 43 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 856 LİRA CEZA - Haberler
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