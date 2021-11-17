İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." - Haberler
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İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."

AA / İsmail Fidan - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya:

İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

 Prof. Şerif Barış'tan 'Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?' sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

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AA / İsmail Fidan - Son Dakika Haberleri

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