İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."
AA / İsmail Fidan - Haberler | Güncel
İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli depremle ilgili ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir."
Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem— Haberler (@Haberler) November 17, 2021
AA / İsmail Fidan - Son Dakika Haberleri
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