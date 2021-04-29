İstanbul Valisi Yerlikaya'dan tam kapanmaya saatler kala önemli uyarı: Belgeleri olmayanlara kesinlikle işlem yapılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'da başlayacak tam kapanma öncesinde denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul'da 19 bin 164 personelin görev alacağını söyleyen Yerlikaya, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara kesinlikle işlem yapılacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu akşam saat 19:00 itibarıyla başlayacak olan tam kapanmaya ilişkin, Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

408 JANDARMA VE 2905 POLİS GÖREV ALACAK

Vali Yerlikaya, tam kapanma döneminde şehir içinde 21'i jandarma, 284'ü emniyet noktası ve şehir giriş çıkışlarında 4'ü ortak, 9'u jandarma, 17'si emniyet olmak üzere toplam 335 noktada 408 jandarma ve 2905 polisin sürekli görev alacağını söyledi.

DENETİMLER DENİZDE DE DEVAM EDECEK

Denetimlerin karada olduğu gibi denizde de aralıksız devam edeceğini aktaran Vali Yerlikaya, 6 sahil güvenlik unsurunun 54 personel ile 7 gün 24 saat görev yapacağını belirtti.

TOPLAMDA 20 BİNE YAKIN PERSONEL

Tam kapanmada İstanbul'da görev alacak personel sayısını da açıklayan Yerlikaya, 1783 jandarma, 17 bin 254 polis, 127 sahil güvenlik olmak üzere toplamda 19 bin 164 personelin görev başında olacaklarını belirtti.

"GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMAYANLARA KESİNLİKLE İŞLEM YAPILACAK"

Yerlikaya, "Muafiyet belgeleri titizlikle incelenecek ve gerekli şartları taşımayanlara KESİNLİKLE işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.