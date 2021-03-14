Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:41

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, yayımladığı mesajında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları ziyaret ettiğini belirterek, sağlıkla alınan bir nefesin ve Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önem taşıdığına bir kez daha şahit olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının "hastalar iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün" diye insanüstü bir gayret gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklara katlanıyorlar. Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son 1 yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Yerlikaya, sağlık çalışanlarına da "Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı gönülden kutluyor, bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum." şeklinde seslendi.

Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ayşe Keşir Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Taşıyan Rasim Öztekin Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 10:42:34. #1.14#
title