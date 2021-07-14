İstanbul Valiliğinden havalimanında kalan Afganlar ile ilgili açıklama
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İstanbul Valiliğinden havalimanında kalan Afganlar ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliğinden havalimanında kalan Afganlar ile ilgili açıklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Valiliği, Rusya'ya gitmek üzere Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ancak vizeleri olmadığı için İstanbul Havalimanı'nda kalan 16 Afganistanlının durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Rusya'ya gitmek üzere Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ancak vizeleri olmadığı için İstanbul Havalimanı'nda kalan 16 Afganistanlının durumuna ilişkin açıklama yaptı. Valilik, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

16 kişilik Afgan grup, 22 Haziran'da THY'nin Kabil seferi ile İstanbul Havalimanı'na gelmiş ancak Rusya'ya gidiş için vize ve seyahat evraklarının olmadığı için St. Petersburg'a gidişlerine izin verilmemişti. Can güvenliği gerekçesiyle ülkelerine geri dönmek istemeyen Afganistanlı grup, İstanbul Havalimanı'nın transit yolcu salonunda beklemeyerek havalimanındaki bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı birime 'uluslararası koruma' başvurusunda bulunmuştu.

İstanbul Valiliği, havalimanında bekleyen Afganistanlı grubun durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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