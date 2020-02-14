İstanbul Valiliğinden çöken binayla ilgili açıklama

14.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:50

İstanbul Valiliğinden, Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde çöken 7 katlı binayla ilgili yazılı açıklama yapılarak, "Hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmıştır" denildi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'taki kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı bina gündüz saatlerinde büyük bir gürültü ile çökmüştü. İstanbul Valiliği, çöken binayla ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aktarmak için yazılı açıklama yaptı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.44'te Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesi'nde bulunan 7 katlı Hacı Temur Apartmanı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır. Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, itfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA