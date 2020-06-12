İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
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İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı

İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda yaz döneminde alınması gereken önlemlere ilişkin ilgili birimlere genelge gönderildi. Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte; kurallara uyulmadığı için suda boğulma olaylarında artış görüldüğü belirtilen genelgede, alınması gereken önlemler madde madde sıralandı.

İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
12.06.2020 20:24 | Son Güncelleme: 12.06.2020 20:30

İstanbul Valiliği'nden, yüzme alanları ve plajlarda yaz döneminde alınması gereken önlemlere ilişkin olarak, ilgili birimlere genelge gönderildiği açıklaması yapıldı.

3 YILDA 224 KİŞİ BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte; dikkatsizlik, tedbirsizlik, kurallara uyulmaması ve yasak olan yerlerde denize girilmesi nedeniyle suda boğulma olaylarında artış gözlenmektedir. İstanbul'da 2017'de 64, 2018'de 91, geçtiğimiz yıl da 69 vatandaşımız girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatını kaybetmiştir" hatırlatması yapıldı.

İŞTE MADDE MADDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, vatandaşlarımızın tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla bazı önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri, Kaymakamlıklar, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Tarım ve Orman Müdürlükleri ve ilgili kuruluşlara tarafımızdan gönderilen genelgede yaz mevsiminde alınması gereken önlemlerin detayları aşağıdadır:

1. Kaymakamlıklarımızca oluşturulan "Yüzme Alanları Komisyonları", yaz boyunca denetimlerini aralıksız sürdürecektir.

2. Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler; yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir.

3. Tespit edilen yüzme alanlarında kıyıdan itibaren 200 metreye kadar yüzme sınırlarını belirlemek için kullanılacak yüzer donanımlar, ilgililerce tespit edilecek ve her yıl 01 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanacak ve muhafazası sağlanacaktır.

Belirlenen yüzme alanlarına deniz araçları giremeyecek, lüzumlu hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili olacaktır.

4. Plaj ve yüzme alanlarında halkın rahatça yararlanabileceği güvenlik, sağlık ve sosyal nitelikli donatıların tesisi, ilgili belediye veya ruhsatlı tesis işleticisince sağlanacaktır. İmar, çevre ve kıyı kanununa aykırı yapı ve tesis inşa edilemeyecektir.

5. Özel mülkiyet olmayan yüzme alanı ve plajlarda; plaj, yeme içme yeri, otopark vb. işletilebilmesi yetkili idarenin tahsis veya kiralama koşuluna bağlıdır.

Plajlarda usulsüz açılan tesisler hakkında, ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılacaktır.

6. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce mesire yerleri, piknik alanları ve plajlarda faaliyette bulunan toplu tüketim ve satış yerlerinin kontrolleri uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı yapılacaktır.

7. Yüzme sezonu süresince kaymakamlıklar ve kolluk kuvvetlerince önleyici kolluk tedbirleri alınacak, bu kapsamda tespit edilen olumsuzluklarla ilgili yasal işlem uygulanacaktır.

Plaj ve yüzme alanlarında kimlik kontrolleri yapılacak,trafik akışını ve güvenliğini sağlayıcı tedbirler alınacaktır.

8. Plajlarda,uyarı panoları üzerinde belirtilen saatler arasında, motorlu ve motorsuz yapılan su sporları aktivitelerinden arındırılmış, her 200 metrelik yüzmeye uygun sahil şeridi için belgeli en az iki gümüş cankurtaran ve her cankurtaran kulesi için bir gümüş cankurtaran bulundurulması zorunludur.

9. Yüzme alanı, plaj, havuz, su parkı vb. işletmeler, Türkiye Su altı Sporları Federasyonu Can kurtarma Talimatında belirtilen ekipman ve ilk yardım malzemelerini eksiksiz bulunduracaklardır.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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