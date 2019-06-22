İstanbul Valiliği: Büyükçekmece'deki fabrika yangınında 4 kişi hayatını kaybetti

Muhammed KILIÇ/ İSTANBUL DHA - İSTANBUL Valiliği, Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı 4 katlı fabrikada çıkan yangın sonucu, yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, yaralanan yabancı uyruklu 2 kişi ile hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye erinin de hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındığı kaydedildi. Yangın faciasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 03.15'te Büyükçekmece ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi eski Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir plastik malzeme imalatı yapılan bir fabrikada henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Çıkan yangında 4 yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs da ambulanslarla hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralanan şahısların kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

Yangına itfaiye ekiplerimizin müdahalesi sırasında hafif şekilde yaralanan 4 itfaiye görevlimiz de hastaneye sevk edilmiştir.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Söndürülen yangın olayının tüm yönleriyle aydınlatılmasına ilişkin adli ve idari tahkikata başlanmıştır."



Kaynak: DHA