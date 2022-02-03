İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA, Alptekin Soykan - Güncel
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İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın hasara neden oldu.

Acıbadem Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye, içinde kimsenin olmadığı öğrenilen dairede başlayan yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren müdahale sonucu söndürülen yangın hasara yol açtı.

İstanbul Üsküdar'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü

AA / Alptekin Soykan - Güncel

Acıbadem Caddesi, İstanbul, Üsküdar, Yangın, Güncel, Haber

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