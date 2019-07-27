Ünlü oyuncu Yalçın Gülhan hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Yalçın Gülhan 75 yaşında hayatını kaybetti.
Yüzlerce film ve dizide rol alan Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan, 75 yaşında hayatını kaybetti.
"DOSTUMU KAYBETTİM"
Uzun bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Yalçın Gülhan'ın vefatıyla ilgili konuşan Müjdat Gezen, "Hem asker arkadaşımdı hem sinema ve dizilerden rol arkadaşımdı. Çok sevdiğim dostumu kaybettim. Çok üzgünüm. Özel bir hastanede tedavi görüyordu" diye konuştu.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (27)
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MERHUM ÖTE TARAFA YÜRÜDÜ BU TARAF BİTTİ ŞİMDİ ÖTE TARAFTA FİLİM ÇEVİRSİN TAKSİRATLARI AFF OLACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sanatçısı bize sinemayı sevdirmiştirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Allah taksiratini affetsin.Yakinlarina sabırlar versin.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesin. sinemada pek tutunamadı. zamanında. sunuculuk. şarkıcılık yapmıştı. yetmişlerde.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Sen de gebereceksin Müjdat denilen oyuncu müsveddesi. Bir an önce tövbe edip İslam''la müşerref ol.Cevap Yaz 9 30 Yayından Kaldır
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üzülmeye değmez.Cevap Yaz 7 43 Yayından Kaldır
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ÖKÜZYayından Kaldır
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Dürbünlü, Sen geberirsen, ben de sen icin söyleyecegim ayni kelimeleri22 6 Yayından Kaldır
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bu dürbünlü gibi uyuzlara yorum yapmaya değmez aldırış etmeyin bu gibiler ot gelip saman giderler bencildirler bağnazdırlar din iman sadece onlardadır18 5 Yayından Kaldır
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Dürbünlu acı varmi acı15 2 Yayından Kaldır
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