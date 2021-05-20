İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
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İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri başlayacak.

 İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi, Cerrahpaşa Yerleşkesi'nde 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri başlayacak. Eğitim dili İngilizce olan İÜC Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için kontenjan 60 öğrenci olarak belirlendi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde 2021-2022 öğretim yılı itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri başlayacak.  2021-2022 eğitim-öğretim yılında kontenjanı 60 öğrenci olarak açıklanan ve eğitim dili İngilizce olan İÜC Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri mezun olduklarında dünyadaki tüm yenilikleri kolaylıkla takip edebilecek, bilimsel ve sosyal anlamda her konuda yetkin birer diş hekimi olarak mezun olma imkanına sahip olacaklar. Bunun yanında aynı yerleşkede bulunan ve temel bilimler ve tıp bilimleri eğitimleri alanında köklü bir geçmişe sahip Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile gerçekleştirilen üçlü protokol uyarınca; içerisinde ameliyathane, yoğun bakım, laboratuvar gibi hizmetlerin bulunduğu sağlık hizmetleri, atık yönetimi ile birlikte eğitim-öğretim konusunda da iki fakülte arasında iş birliğine gidilecek.

Son teknolojik cihazlar ile donatılan ve uzman eğitim kadrosu ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Fakülte önemli avantajları bünyesinde barındırıyor. Klinik öncesi eğitimi için kullanılacak Fantom Simülasyon Laboratuvarı'nın da bulunduğu fakülte binası; aynı zamanda tam kapsamlı tedavilerin yapılacağı kliniklerin yanı sıra klinik bilimlerin eğitimlerinin de verileceği Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de bünyesinde barındırıyor. Preklinik Simülasyon Laboratuvarı (Fantom laboratuvarı) ile öğrenciler klinik öncesi eğitimlerini insan benzeri maketler üzerinde gerçekleştirme imkanı bularak klinik çalışmalar için gerekli el becerilerini kazanmış olacaklar. Bu sayede öğrenciler, geleceğin nitelikli diş hekimlerini yetiştirme eğitim anlayışına uygun olarak eğitim alacaklar. 

 


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim-öğretim başlıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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