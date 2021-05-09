İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest
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İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest

İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Anneler Günü dolayısıyla yeni doğum yapmış annelere hediyeler takdim ederken, sağlık çalışanlarına da pandemi sürecinde verdikleri yoğun çaba için karanfil hediye etti.

Sancaktepe Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Anneler Günü dolayısıyla yeni doğum yapmış annelere hediyeler takdim ederken, sağlık çalışanlarına da pandemi sürecinde verdikleri yoğun çaba için karanfil hediye etti.

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Şehit Prof.Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim Araştırma Hastanesi Başhemşiresi Müzeyyen Seymen, Anneler Günü dolayısıyla hastanede doğum yapmış annelere hediyeler takdim ederek, Anneler Günü'nü kutladı. Başkan Döğücü annelerin yanı sıra pandemi sürecinde zorlu şartlar altında görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını da unutmayarak karanfil hediye etti. Başkan Döğücü annelere ziyaretinin ardından sokağa çıkarak vatandaşlara karanfil dağıttı.

"Onların mutluluğunu paylaştık"

Annelere ziyareti sonrası konuşan Başkan Döğücü, "Bugün Sancaktepe İlhan Varank Hastanemize annelerimizi ziyarete geldik. Yeni anne olmuş vatandaşlarımızın Anneler Günü'nü kutladık. Tekrar anne olanlar vardı. İlk kez anne olanlar vardı. Hepsinin bu özel gününü kutladık. Evlatlarıyla birlikte hayırlı ve uzun ömürler diledik. Onların mutluluğunu paylaştık. Mutluluk paylaştıkça güzelleşir ve büyür. Öte yandan, Sancaktepe İlhan Varak Hastanemizin kadın doğum bölümü gerçekten görülmeye değer. Fazlasıyla talep gören bir bölüm. Burada evlatlarını dünyaya getiren annelerin gözlerindeki mutluluk bizleri de mutlu etti. Bizler de buraya gelerek mutluluklarını paylaşmış olduk" dedi.

"Başkanımıza bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür ederiz"

Başkan Döğücü'ye ziyaretleri esnasında eşlik eden Başhemşire Müzeyyen Seymen, "Öncelikle Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Dögücü'ye bu anlamlı ziyaretinden ötürü hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde herkes çok zor günler geçiriyor ama biz sağlık çalışanları olarak biraz daha üst seviyede zorluk yaşıyoruz. Kesintisiz hizmet sunmaya çalışıyoruz. Bu özverili çalışmalar esnasında da sağlıkçı arkadaşlarımızın bir kısmı yeri geldi evde çocuklarını bırakarak görevinin başında oldu. Ben bu nedenle öncelikle sağlıkçılarımız olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest
İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest
İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest
İstanbul'un tek kadın Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'den yeni doğum yapan annelere jest

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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