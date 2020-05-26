İstanbul'un tarihi camileri Cuma namazına hazırlanıyor
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İstanbul'un tarihi camileri Cuma namazına hazırlanıyor

İstanbul'un tarihi camileri Cuma namazına hazırlanıyor Süleymaniye Camii dezenfekte edildi İstanbul'un tarihi camilerinden Süleymaniye Camii 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:08

İstanbul'un tarihi camileri Cuma namazına hazırlanıyor

Süleymaniye Camii dezenfekte edildi

İSTANBUL - İstanbul'un tarihi camilerinden Süleymaniye Camii 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cemaatle namaz kılmaya kapatılan camiler 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte belirlenen şartlara uygun olarak yeniden ibadete açılacak. Fatih Belediyesi ekipleri, ilçede yeniden ibadete açılacak camilerde dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki 11 camiyi dezenfekte ediyor. Çalışmalar kapsamında Süleymaniye Camii'de dezenfekte edildi. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları ibadete açıldıktan sonra da rutin olarak sürdürülecek.

İstanbul'un tarihi camileri Cuma namazına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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