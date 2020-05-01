İstanbul'un suyu 15 günde yüzde 2,3 azaldı
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İstanbul'un suyu 15 günde yüzde 2,3 azaldı

İstanbul'un suyu 15 günde yüzde 2,3 azaldı
01.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:29

İSTANBUL'a su sağlayan irili ufaklı 10 barajdaki doluluk oranı, son 15 günde yüzde 2,3 azaldı.

İSTANBUL'a su sağlayan irili ufaklı 10 barajdaki doluluk oranı, son 15 günde yüzde 2,3 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre, barajların doluluk oranı yüzde 25,8 daha az. Bu yıl yüzde 68,56'lık oran 10 yılın en düşük ikinci seviyesi.

Her yıl yaz aylarında hissedilir biçimde boşalan İstanbul'un, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl aynı rahatlamayı yaşamayacağı öngörülüyor. Bu nedenle İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı daha da önem arz ediyor. Daha nisan ayında barajların doluluk oranı düşüş eğrisine girdi. 16 Nisan'da yüzde 70,17 olan barajların doluluk oranı, 30 Nisan'da yüzde 68,56'ya düştü. Geçen yıl Nisan ayında barajların doluluk oranı 92,39'du. Bir başka ifade ile barajlardaki su miktarı geçen yıla göre yüzde 25,8 daha az. Aynı zamanda yüzde 68,56 son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi.

VERİLEN SU MİKTARINDA ARTIŞ

İstanbul'a günlük verilen su miktarında da geçen yıla göre bir artış yaşanıyor. Geçen yıl Mart ayında kente, günlük ortalama 2 milyon 731 bin 157 metreküp su verilirken, bu yıl mart ayında günlük verilen ortalama su miktarı, 2 milyon 853 bin 472 metreküp oldu. İSKİ verilerine göre 29 Nisan günü İstanbul'a 2 milyon 908 bin 583 metreküp su verildi.Yine İSKİ verilerine göre geçen yıl günlük verilen su miktarı Haziran ayında zirve yaptı. Geçen yıl Haziran ayında kente günlük ortalama 3 milyon 104 bin metreküp su verildi. Temmuz ayında ise bu rakam 3 milyon 97 bine düştü. Bir anlamda İstanbul su tüketiminde Haziran, Temmuz aylarındaki miktarı nisan ayında yakalamış durumda.İstanbul Valiliği'nin açıkladığı Mayıs ayının ilk haftasında gelmesi muhtemel yağışın, İstanbul'un barajlarında ciddi bir birikim sağlamaz ise durum biraz kritikleşebilir.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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