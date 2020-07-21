İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu
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İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu
21.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:08
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde, İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan büyük barajlardan Kazandere ile Pabuçdere barajları kurudu. Bölgede bulunan Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, kuraklığın yaşandığı barajda şu anda hayvanların otladığını belirterek, "İstanbul'un içme suyunun karşılanması için yapıldı burası. Fakat havalar kurak olduğundan dolayı havza şu an susuz vaziyette" dedi.

Trakya'nın Istranca Dağları'ndan İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, aşırı kuraklık nedeniyle kurudu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 8.54'e, Pabuçdere'de yüzde 2.46'ya düştü. Pabuçdere Barajı' tamamen kururken, besiciler zaman zaman hayvanlarını otlatmaya başladı. Baraja konulan, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.

'BÖLGE BÜTÜN KIŞ YAĞIŞ ALMADI'Aksicim Köyü Muhtarı Suat Aydın, Kazandere Barajı'nın ikinci kez bu şekilde kuruduğunu belirterek, sebebinin bölgenin yeterli yağış almamasından kaynaklandığını söyledi. Aydın, "Bütün kış kar yağmadı, yağışlar olmadı. Nisan, mayıs, haziran aylarında da bölge sert yağmurlar yağmasıyla biraz doldu burası, fakat İstanbul'un içme suyu ihtiyacı olduğundan, vatandaşlar mağdur kalmasın diye buradan hemen su pompalanıyor İstanbul'a. Şimdi de gördüğünüz gibi hiç su kalmadı" dedi.'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN YAPILMIŞTI' Su olması gereken bölgede bugün hayvanların otladığını söyleyen Aydın, "Hatırladığım kadarıyla ikinci kez bu kadar kurumuş durumda. Daha önce 2002 veya 2003 yıllarında yanlış hatırlamıyorsan o yıllarda oldu. Barajın özelliği 1996 yılında sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem belediye başkanı iken yapılmış olması. Eski Su işleri ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu o dönem İSKİ Genel Müdürü'ydü. İstanbul'un içme suyu olarak yapıldı. Kurak havalar olduğundan dolayı yağış olmadığı için gördüğünüz gibi havza şu an susuz vaziyette" diye konuştu.'GEÇEN YIL BALIK AVLIYORDUM'Kazandere Barajı'nda geçen yıl balık avladığını belirten Emin Garip, "Geçen yıl buraya gelip balık avlamıştık, baraj doluydu. O zaman gayet güzeldi. Bu sene yine geldik, etrafı bomboş görünce şoke olduk. Yine balık avlamaya gelmiştik hem de piknik yapmaya. Maalesef umduğumuzu bulamadık. Daha önce de böyle kurumuş ama ben ilk kez gördüm" dedi.'SU VAR DİYE GELDİK AMA KURUMUŞ'

Köylülerden Gülten Erden ise barajın kuraklığına şaşırdığını belirterek, "Baraja geldik. Baktık ki barajda su yok kurumuş vaziyette. İlk kez böyle oldu. Yoksa önceden su vardı. O kadar yağmur yağdı ama yine sularımız yok" diye konuştu.


- Kırklareli

Kaynak: DHA

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