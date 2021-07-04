İstanbul'un Paralayan Yıldızı Çatalca
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İstanbul'un Paralayan Yıldızı Çatalca

İstanbul'un Paralayan Yıldızı Çatalca
Habermetre - Haberler | Toplum

Hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, bu aralar önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla İstanbul'un parlayan yıldızı olamaya başlayan Çatalca'mız, bir büyük organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı.

Hayata geçirdiği projelerin yanı sıra, bu aralar önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasıyla İstanbul'un parlayan yıldızı olamaya başlayan Çatalca'mız, bir büyük organizasyona daha başarıyla ev sahipliği yaptı.

Türkiye Motorkros Şampiyonasının ikinci etabı geçtiğimiz hafta sonu Çatalca'mızda gerçekleşti. Türkiye'den ve Avrupa'nın dört bir yanından gelen sporcular hünerlerini tüm motor sporları severlere sundular.

Başarılı organizasyon sonunda açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çatalca'mızda bir büyük spor organizasyonunu daha tamamlamanın haklı gururunu yaşadık. Türkiye Motokros Şampiyonasının 2. Etabı bu hafta sonu ilçemizde gerçekleşti. Yurt içi sporcuların yanı sıra Avrupa'nın dört bir yanından 7'den 77'ye Kadın-Erkek sporcular ilçemize gelerek misafirimiz oldular. . Bu kıymetli organizasyona Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş, Başkan Yardımcılarımız, Meclis Üyelerimiz ve Birim Müdürlerimizle katılım sağladık. Hazırladığımız parkur Türkiye'nin en iyi parkuru olarak ifade ediliyor. Bu vesileyle bu organizasyonda Çatalca'mızı tercih ettikleri için ve kendilerine tribünden parkura kadar her türlü desteği sağlama imkanı bizlere sağladığı için kendini motor sporlarına adamış Yeditepe Motor Sporları Kulübü Başkanı Zeki Başaran ve beraberindeki organizasyon heyetine çok teşekkür ederiz. Çatalca'mız dünya şehri #İstanbul'un her alanda parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Bu anlamda ilçemiz için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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