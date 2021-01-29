Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti
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Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

29.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 29.01.2021 12:51

Mecidiyeköy'de sabah saatlerinde günlük kiralık bir evde 3 arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu 44 yaşındaki erkek bir şahıs, tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri evdeki bir şahsı gözaltına alınırken, kaçan cinayet zanlısını ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde Şişli Mecidiyeköy Ağaoğlu Sokak üzerindeki bir binada meydana gelen olayda binanın 1. katındaki günlük kiralık bir daireyi kiralayan 3 arkadaş, sabah saatlerinde tartışmaya başladı. 3 arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümesi üzerine kimliği belirsiz bir şahıs, tabancayla arkadaşı 44 yaşındaki Rasim Kocaman'ın göğsüne bir el ateş etti.

Günlü kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN VURDU

Olayın ardından şahıs kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kocaman'ın bedeni üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise evdeki diğer şahsı gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Günlü kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

POLİS CİNAYET ZANLISININ PEŞİNDE

Öte yandan çalışma başlatan polis ekipleri, apartmandaki güvenlik kamera görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde inceleme yapan polis, cinayet zanlısının önce eşkalini belirledi ardından da kimliğini tespit etti. Polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin yaşandığı evde inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Kocaman'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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