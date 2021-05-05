İstanbul'un göbeğinde denize attığı adamın bir de cesedinin sudan çıkarılmasını izlemiş
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İstanbul'un göbeğinde denize attığı adamın bir de cesedinin sudan çıkarılmasını izlemiş

İstanbul'un göbeğinde denize attığı adamın bir de cesedinin sudan çıkarılmasını izlemiş
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul geçen hafta inşaat işçisi Ahmet Uzun Eminönü-Kadıköy iskelesinde denizi izlerken, kendisine yan baktığını iddia ettiği kişi tarafından yumruk yedi. Düşmenin etkisiyle kafasını betona çarpan Uzun, daha sonra da denize atıldı. Cansız bedenin sudan çıkarılmasını anbean izleyen ve gözaltına alınan şüphelinin ise 5 ay boyunca akıl hastanesinde yattığı, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İnşaat işçisi Ahmet Uzun, geçen hafta Eminönü'nde denizi izledi. Bu sırada Serdal Akar (25) kendisine yan baktığını söylediği Ahmet Uzun'a yumruk attı. Yere düşen Uzun başını beton zemine çarptı. Serdal Akar, bu kez bacaklarından tuttuğu Ahmet Uzun'u denize attı.

GÖRGÜ TANIKLARI İHBAR ETTİ

Bir süre denizde boğulmasını izledikten sonra da olay yerinden ayrıldı. Akar daha sonra kıyafetini değiştirerek olay yerine geri döndü. Uzun'un cesedinin denizden ekiplerce çıkarılmasını izleyen Serdal Akar'ı gören görgü tanıkları, polise ihbar etti.

"CESEDİ ÇIKARILIRKEN OLAY YERİNE GELDİM"

Gözaltına alınan Akar ifadesinde "Yaşanan olay sırasında ben orada bulunmuyordum. Ahmet Uzun'un cesedi çıkarıldığı sırada olay yerine geldim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

5 AY AKIL HASTANESİNDE YATMIŞ

Serdal Akar'ın, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 ay tedavi gördüğü ortaya çıktı. Akar, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uzun'un ise ölmeden önce sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda 'Hızlı yaşa genç öl' yorumunu yaparak bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

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