Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay
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Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay

11.12.2020 17:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:27

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay Mecidiyeköy'de poligonda bir şahıs başına tabanca ile tek el ateş etti Ağır yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı Mecidiyeköy'de poligona gelen erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle başına tek el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay

Mecidiyeköy'de poligonda bir şahıs başına tabanca ile tek el ateş etti

Ağır yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de poligona gelen erkek bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle başına tek el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mecidiye Kuyu Sokak üzerindeki bir poligonda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akşamüstü poligona gelen erkek bir şahıs tabanca alarak girişe geldi. Şahıs burada henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki tabancayla başına tek el ateş etti. İçeridekilerin gözü önünde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde kalan şahıs yere yığıldı. Poligondakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı, uzun süre müdahale etmesinin ardından ağır yaralı olarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan şahsın ameliyata alındığı öğrenildi.

Şahsın hayati tehlikesi mevcut

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri de poligondakilerin ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri ise poligonda bir süre inceleme yaptı. Olaya şahit olan bir kişi ve poligon çalışanları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay
Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay
Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay
Son dakika haberleri... İstanbul'un göbeğinde dehşete düşüren olay

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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