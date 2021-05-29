İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
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İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi

İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisinde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde Fetih Suresi okunarak dualar edildi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camisi'nde, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı vaktinde program düzenledi.

Camide Fetih Suresi okundu, ardından dualar edildi.

Sabah namazının kılınmasının ardından Antakya Belediyesince cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu.

İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi
İstanbul'un fethinin 568. yılı dolayısıyla Anadolu'nun ilk camisinde dualar edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Bayrak

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