İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı
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İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.

29.05.2020 23:56 | Son Güncelleme: 30.05.2020 00:02

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı

Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlıyor

İSTANBUL - İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları kapsamında Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor.

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştiriliyor. Etkinlikte, Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve torunu Eymen Albayrak da eşlik etti.

İstanbul'un Fethi'nin 567. Yılı kutlamaları başladı

Kaynak: İHA

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