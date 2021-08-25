İSTANBUL'UN ETKİNLİKLER MERKEZİ ÇATALCA'MIZ
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İSTANBUL'UN ETKİNLİKLER MERKEZİ ÇATALCA'MIZ

İSTANBUL'UN ETKİNLİKLER MERKEZİ ÇATALCA'MIZ
Habermetre - Haberler | Toplum

Çatalca'mıza kazandırdığı birçok mega projelerin yanı sıra, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim gibi başlıklarda ilçeye kazanımları olan Başkanımız Mesut Üner, bu seferde yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için çok renkli geçecek bir organizasyon için kollarını sıvadı.

Çatalca'mıza kazandırdığı birçok mega projelerin yanı sıra, kültür, sanat, spor, sağlık ve eğitim gibi başlıklarda ilçeye kazanımları olan Başkanımız Mesut Üner, bu seferde yarınlarımızın teminatı gençlerimiz için çok renkli geçecek bir organizasyon için kollarını sıvadı.

Geçtiğimiz haftalarda çocuk şenliği, yağlı güreş organizasyonları, sünnet şenliği ve 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerini Çatalca halkımıza duyuran Başkanımız Mesut Üner, şimdide yarınların teminatı gençlerimiz için oldukça renkli bir o kadarda eğlenceli bir etkinlik programı hazırladı.

Renkli ve eğlenceli geçecek organizasyonun adı colourap oldu. Gençlerimiz renkli spreylerle alanı görsel şölene çevirerek coşkuyu üst seviyeye getirdiği sırada, rap müziğinin starı Ceza sahne alacak ve alanda eğlence tavan yapacak.

İşte böylesi gençlerimizin sabırsızlıkla beklediği organizasyon öncesi etkinlik alanımızda yapılan denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "MUHTEŞEM ETKİNLİKLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ. GENÇLER SİZİ ÇOK SEVİYORUZ. Yaz tatilinin son günlerinde ve okulların açılmasının hemen öncesinde Çatalca'mızda bir etkinlikte genç kardeşlerimize organize etmezsek olmazdı. 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 17. 00-22. 00 arası Gökçeali yolu üzeri çayır alanında rengarenk bir gün yaşayacağız. Günümüzün adı colourap olacak. Renkli geçen günün sonunda rap müziğinin starı Ceza sizlerle olacak. İşte bu renkli etkinlik öncesi Kültür İşlerinden Sorumlu Meclis Üyemiz Tuba Uzun ile birlikte etkinlik alanında denetimlerde bulunduk. Haydi Gençler. Hepinizi bekliyoruz ve sizleri çok seviyoruz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre

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