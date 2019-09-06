İstanbul'un en havalı Karadeniz Şöleni'ne geri sayım

06.09.2019 12:24

Şehrin eğlence merkezi KüçükÇiftlik Park, 8 Eylül Pazar günü dinamik ezgileri, enerji dolu halk oyunları ve yöresel tatları ile Karadeniz ruhunun tam olarak hissedileceği bir Karadeniz Şöleni'ne kapılarını açmaya hazırlanıyor. Karadeniz aşıkları şehrin en havalı yöresel festivali "Maçka'da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni"nde Karadeniz ruhunu doyasıya yaşayacak.

URU ve Karadeniz FM iş birliği ile düzenlenecek olan "Maçka'da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni"nde Karadeniz yöresinin en güzel sesleri sahne alırken, birbirinden özel tatlar ve el sanatlarına dayalı atölyeler ile İstanbul'da memleket hasreti çeken Karadenizliler ve Karadeniz severler buluşacak.

Şehrin kalbinde Karadeniz şov!

Geçen yıl ilki gerçekleşen, eğlencesiyle Türkiye gündemine oturan "Maçka'da Buluşalım – Bir Karadeniz Şöleni" bu sene de on binleri kemençeye ve tuluma doyuracak.

Şölende, son yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar ve seslendirdiği Karadeniz yöresine özgü eserler ile tanınan Resul Dindar, çaldığı kemençe ile her kesimden insanları kendine hayran bırakan Ekin Uzunlar, Karadeniz müziğinin yükselen grubu İmera, Karadeniz müziğinin otantik ruhunu yeni nesile aktaran Gökhan Birben, Karadeniz müziğinin genç kadın vokallerinden Ezgi Eyüboğlu, söylediği duygusal şarkılar ile gönüllerde taht kuran Salih Yılmaz sahne alacak. Ayrıca "130 BPM Karadeniz" remixleri ile Emrullah Gül Karadeniz DJ performansı gerçekleştirecek.

Kaynak: Bültenler