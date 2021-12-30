2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var - Haberler
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2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! İlk 2 sırada Şadi Yazıcı ve Gökhan Yüksel var

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, 2021 yılında en çok konuşulan İstanbul ilçe belediye başkanlarını analiz etti. Listenin zirvesinde Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, ikinci sırasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, üçüncü sırasında ise Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yer aldı.

Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, binlerce Türk sitesini tarayarak, 2021 yılında en çok haber konusu olan İstanbul ilçe belediye başkanlarını paylaştı.

10 ismin yer aldığı listenin zirvesinde 29 bin 27 haberle AK Partili Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı yer aldı. Yazıcı'yı 25 bin 453 haberle CHP'li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takip etti.

Listenin 3. sırasında 20 bin 686 haberle AK Partili Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı bulunuyor. Çağırıcı'dan sonra listenin 4. sırasında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yer alırken, 5. sırada ise Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Ocakbaşı var.

2021'de İstanbul'un en çok konuşulan belediye başkanları! Zirvede Şadi Yazıcı var

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'un en çok habere konu olan 6. belediye başkanı oldu. Analizin 7. sırasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, 8. sırasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 9. sırasında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 10. sırasında ise Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yer alıyor.

Habermetre ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Ne diyorsun :Bu neyin göstergesi başarının mı? Bize ne? Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
Haci Taştan:Haberi yayınlayansizsiniz bu kadar konuşuluyorlardı. Neden haber yapmadınız. Sayenizde ankara ve İstanbul büyükşehir başkanlarını Türkiye tanıyor. Bunlar akpli belediye başkanları diye şişirme ize gerek yok ilk defa isimlerini duydum Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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