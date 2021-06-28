İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı İstanbul'un doğal tarım bahçelerine ev sahipliği yapan Beykoz'da köy ürünlerinin aracısız, taze ve güvenilir olarak satışa sunulacağı "Beykoz Köy Pazarı" kapılarını açtı.

İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı

İSTANBUL - İstanbul'un doğal tarım bahçelerine ev sahipliği yapan Beykoz'da köy ürünlerinin aracısız, taze ve güvenilir olarak satışa sunulacağı "Beykoz Köy Pazarı" kapılarını açtı. Ayrıca Beykozlu kadınların BEYSEM kurslarında aldıkları eğitim sonrasında emek vererek ürettiği ürünler de köy pazarında raflarda yer alıyor.

Beykoz Belediyesi'nin ilçede tarımı teşvik etmek, yerel ürünlerle ekonomik kalkınma ve canlanmayı sağlamak amacıyla hazırladığı köy pazarında, ilçede yetiştirilen birbirinden taze doğal ve sağlıklı ürünler tüketicilerle buluşuyor. Beykoz'a ekonomik hareketlilik getirmesi beklenen köy pazarında ilçedeki çiftçilerin alın teriyle yetişen sebze ve meyvelerin yanı sıra bal, mevsime göre kestane, ceviz, ıhlamur, karpuz gibi markalı ürünler de tezgahlarda yerini alacak.

Ayrıca Beykozlu kadınların BEYSEM kurslarında gördükleri eğitim doğrultusunda el emekleriyle ürettikleri ürünler de köy pazarında BEYSEM standında yer alıyor.

Köy pazarında konuşan Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin Çakır, "Öncelikle bu pazara gelen her ürünü biz sahada kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra Beykoz Belediyemizin kendi kasalarına bu ürünleri yerleştiriyoruz. Daha sonra bu kasaları kilitliyor mühendis arkadaşlarımız. Sabahleyin pazara geldiğinde burada kontrol ediliyor. Bizim akşamdan ambalajladığımız ürün ise pazara giriş yapıyor. Beykoz'un üreticisinin dışında hiçbir üreticinin bu pazarda yer almamasını sağlıyoruz. Stantlarımızdaki tüm ürünler bizim kontrolümüzden geçiyor. İlaçlama periyodunu dahi biz kendimiz söylüyoruz. Gerekirse ilaç attırmıyoruz daha doğal çözümler üretiyoruz" diye konuştu.

Karekodlu standlar

Stantlarda karekodlar bulunan bu pazarda tüketiciler, bu karekodlar sayesinde aldıkları ürünün nerde üretildiği, nasıl üretildiği, nasıl geldiği hakkında tüm bilgilere erişebiliyor.

Beykoz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Sadettin Çakır; Bu karekodlar sayesinde diyoruz ki, "Biz kontrol ediyoruz, sahada, her yerinde varız ve siz bunu gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz". Amacımız da şu, sağlıklı toprak sağlıklı tohum sağlıklı ürün ve sağlıklı insan felsefesiyle devam ediyoruz" dedi.

Beykoz Köy Pazarı'nın doğal, taze ve denetimli ürünleriyle kısa sürede sağlıklı ve doğal gıdaya önem veren tüketicilerin gözdesi olması bekleniyor.

İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı
İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı
İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı
İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan

Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Toplanıp miting yaptılar! Aşı karşıtı doktordan çok konuşulacak iddialar, meslektaşlarına demediğini bırakmadı
Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Tarlada kahreden kaza! Baba ve kız patpatın altında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Halit Ergenç Şevval Şahin Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Burak Elmas Emre Kocadağ Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'un doğal köy pazarı Beykoz'da kapılarını açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 12:03:20. #1.16#

title