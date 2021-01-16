Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)
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Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)

16.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 17:43

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı etkili oluyor.

Son bir haftadır yağışlı havanın etkisine giren kentin bazı bölgelerinde kar ve sulu kar yağışı etkisini gösteriyor.

Avrupa Yakası'nda Silivri'nin yüksek kesimleri ile Arnavutköy, Sultangazi, Kayaşehir, Bayrampaşa, Esenler ve Şişli'de kar yağışı görülüyor. Arnavutköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Eyüpsultan'ın Göktürk ve Hasdal semtleri ile Esenyurt, Alibeyköy ve Sarıyer'de karla karışık yağmur gözlenirken, kentin bazı ilçelerinde ise yağmur etkili oluyor.

Anadolu yakasında ise Beykoz, Maltepe, Pendik Aydos Tepesi ve Sultanbeyli'de aralıklı kar ve sulu kar yağışı sürüyor.

Ana yollarda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla önlem alan İBB ve ilçe belediye ekipleri, ana arterlerde hazır bekletiliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde beklenen yoğun kar yağışının İstanbul'da da etkili olacağını bildirmiş ve kar uyarısında bulunmuştu. Açıklamada İstanbul'da bugün genellikle yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların, akşam saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte kar yağışına döneceği belirtilmişti.

İstanbul'da yoğun kar yağışının kıyılarda 5-10, iç kesimlerde 10-15, yüksek kesimlerde ise 15-20 santimetre şeklinde olacağının tahmin edildiği ifade edilmişti.

Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)
Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)
Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)
Bazı bölgelerde kar ve sulu kar yağışı görülüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Pala

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