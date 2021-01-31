Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı
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Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı

31.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:36

İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre barajlardaki doluluk oranı 22 günde 2 kat arttı ve yüzde 40,39'a ulaştı. Kuruyan alanların yeniden suyla dolmaya başladığı gözlemlendi. Öte yandan geçen yıl bu zamanlarda barajların doluluk seviyesi ise yüzde 56.74 olarak kayıtlara geçmişti.

İstanbul'da son yıllarda beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle kuraklık tehlikesi ciddi bir şekilde hissedilmeye başlanırken, son haftalarda kar yağışı ve yağmur yağışları barajlardaki doluluk seviyesini yükseltti. 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19,16'ya kadar düşen oran son zamanlardaki en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI %40,39'A YÜKSELDİ

22 günlük süreçte İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 40,39'a ulaştı. Bu süreçte doluluk oranındaki yüzde 21,23'lük artışla birlikte barajlardaki su iki katından fazla yükselmiş oldu.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum: 40,39'a yükseldi

TERKOS %39'A, ALİBEYKÖY İSE %51'E YÜKSELDİ

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Terkos'ta doluluk oranı 39,74'e yükseldi. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 51,65 olarak ölçüldü. Her iki barajda da eskiden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

İstanbul barajlarının bugün itibarıyla doluluk oranları şöyle:

  1. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 44,56
  2. Pabuçdere Barajı doluluk oranı yüzde 13,55
  3. Sazlıdere Barajı doluluk oranı yüzde 18,83
  4. Büyükçekmece Barajı doluluk oranı yüzde 43,26
  5. Kazandere Barajı doluluk oranı yüzde 47,58
  6. Elmalı Barajı doluluk oranı yüzde 45,57
  7. Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 54,18
  8. Istrancalar Barajı doluluk oranı yüzde 63,24

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNDE DOLULUK ORANI %56,74 OLMUŞTU

Öte yandan 31.01.2021 tarihindeki yüzde 40,39'luk baraj seviyesi son yılların en düşük oranı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki dönemde yüzde 56,74 olan doluluk oranı, 31.01.2019 tarihinde yüzde 90,35 olmuştu. Ayrınca, 31.01.2014'teki yüzde 33,29'luk seviye son 10 yılın en düşük seviyesi oldu.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranlarında son durum: 40,39'a yükseldi

SON 4 GÜNDE 53 MİLYON METREKÜPLÜ ARTIŞ OLDU

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı son 4 günde 53 milyon metreküp artış göstererek 350 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

Kuraklık korkusu yaşayan İstanbulluları sevindiren haber! Barajlardaki su seviyesi %40'ı aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları (4)
BOTAN: dünyanin ?70si su, bence türkiye ufo yapacagina, deniz suyunu icme suyuna cevirecek bir makine yapsa daha mantikli olur
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MALATYALI: İSTANBULLU BU DURUMA ŞÜKÜR EDEBİLECEKMİ
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VİJDAN: Allah var gam ve endise yok... Felaket tellaleri susar insallah...
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