İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle İstanbul'da yağışların az olması barajlardaki su seviyesinin riskli bir seviyeye inmesine sebep oldu.

Son birkaç gündür farklı bölgelerde kaydedilen kar yağışı ve yağmur, kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranını artırdı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 36,96 olarak ölçüldü. Dünkü yağışların ise barajlara yüzde 2,74'lük bir katkısı oldu.

BARAJLARDA ARTIŞ GÖZLENDİ

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 56,27, Terkos'ta yüzde 36,66, Sazlıdere'de yüzde 16,04, Alibey'de yüzde 48,74, Büyükçekmece'de yüzde 38,51, Ömerli'de yüzde 39,95, Darlık'ta yüzde 52,60, Elmalı'da yüzde 44,29 Kazandere'de yüzde 42,34 ve Pabuçdere'de yüzde 13,04 olarak kaydedildi.

DÜNDEN BUGÜNE 24 MİLYON METREKÜP ARTTI

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı dünkü yağışların etkisiyle 24 milyon metreküp artış göstererek 321 milyon metreküp seviyesine yükseldi. İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 676 bin metreküp oldu.

SON 15 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 28 Ocak tarihi baz alındığında 2005'te yüzde 49,64, 2006'da yüzde 88,60, 2007'de yüzde 54,62, 2008'de yüzde 25,24, 2009'da yüzde 49,48, 2010'da yüzde 96,15, 2011'de yüzde 88,21, 2012'de yüzde 66,24, 2013'te yüzde 75,18, 2014'te yüzde 32,55, 2015'te yüzde 85,65, 2016'da yüzde 73,98, 2017'de yüzde 84,77, 2018'de yüzde 73,58, 2019'da yüzde 90,68, 2020'de yüzde 55,47, 2021'de ise yüzde 36,96 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken