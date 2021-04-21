600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL - Haberler | Güncel

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' İstanbul'un en eski köylerinden olan 2'nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi.

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

İSTANBUL - İstanbul'un en eski köylerinden olan 2'nci Beyazıt zamanında Horasan Türkleri tarafından Halife köy adı ile kurulan ve Cumhuriyet döneminde Kalfa köy ismini alan mahalle, drone ile görüntülendi. 600 yıllık olduğu tahmin edilen köyde önemli tarihi eserler de yer alıyor.

İstanbul Çatalca'ya 25 kilometre uzaklıkta olan ve önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Kalfa Köyü'nün gizli kalan tarihi görenleri şaşırtıyor. Dördüncü Osmanlı padişahı olan Yıldırım Beyazıt tarafından Horasan'dan getirilen Türk aileleri yerleştirerek oluşturulan Halife köyü, Osmanlı döneminden kalma cami, türbe, hamam ve çeşmeleri drone ile havadan görüntülendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında adı Kalfa köy olarak değiştirilen köy halkı, hayvancılık ve ormandan elde edilen mangal kömürleri ile geçimini sağlarken muhtar ve cami imamı, köyün tarihinin daha da eskilere dayandığını kaydetti.

"Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor"

Köy hakkında bilgi veren Kalfa köy muhtarı Hayati Avcıoğlu, "Köyümüzün tarihi hemen hemen 650-700 yıla dayanıyor. Beyazıt zamanından kalma bir köy kendine ait sarayı, camisi eski mezarlığımız ve türbemiz o dönemden kalma. Köyümüz tarihi bir köy olduğu için gelinimiz gidenimiz çok oluyor. Nüfus olarak 900'e yakın ama yazlıkçılarla beraber binin üzerinde. Geçim kaynağımız ise hayvancılık ve mangal kömürü ticareti yapılıyor. Tarım zaten çok az orman köyü olduğumuz için" dedi.

"600 yıllık bir köy ama bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum"

Köyün tarihinin daha eskilere dayandığını söyleyen Kalfa köy imamı Nebi Çiçek, "Köy 1200'lü yıllarda Horasan'dan gelen Şeyh Sinan adlı bir zat tarafından birkaç aile ile kurulmuştur. Önceden Halife köy olarak anılan köy Cumhuriyet döneminden sonra Kalfa köyü ismini almıştır. Ortalama 600 yıllık bir köy ama daha eski tarihine baktığımızda bin yıla yakın olduğunu tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'
600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Türbede saygısızlık yapıp TikTok'a video çeken şüpheli serbest bırakıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 600 yıllık tarihiyle 'Kalfa Köyü' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:24:46. #1.14#

title