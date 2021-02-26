İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
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İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi

26.02.2021 09:31 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:43
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi

İSTANBUL'un Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane ve Maltepe ilçelerinde gençlerin koronavirüse rağmen yaptığı asker eğlencesi kameralara yansıdı.

İSTANBUL'un Bağcılar, Bayrampaşa, Kağıthane ve Maltepe ilçelerinde gençlerin koronavirüse rağmen yaptığı asker eğlencesi kameralara yansıdı.

İstanbul'un farklı noktalarında aker eğlencelerinde tedbirlerin ihlal edildiği görüntüler ortaya çıktı. Bağcılar'ın farklı mahallelerinde toplanan gençler koronavirüse rağmen asker eğlencesi düzenledi. Sokakta düzenlenen meşalelerin yakıldığı eğlencelerde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Bir grubun düzenlediği eğlencede ise maskenin, halayda mendil olarak kullanılması dikkat çekti. Başka bir adreste ise yapılan eğlencede halay çeken grup, polisin gelmesi ile kaçmaya başladı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAYRAMPAŞA'DA YOLU KAPATTILAR

Bayrampaşa'da bir grup yaptığı eğlencede yolu kapattı. Asker eğlencesi için konvoy yapan grup, yolu kesti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

KAĞITHANE'DE HALAYKağıthane'de ise toplanan grup müzik eşliğinde halay çekti. Meşalelerin de yakıldığı eğlence, yine bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

MALTEPE'DE DE TOPLANDILAR Maltepe'de de manzara aynıydı. Asker eğlencesi için toplanan grup, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etti. 

 


- İstanbul
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi
İstanbul'un 4 farklı ilçesinde koronavirüse rağmen asker eğlencesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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