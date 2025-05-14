İstanbul ÜMRANİYE su kesintisi! 14-15 Mayıs İSKİ Ümraniye su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ümraniye su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 14 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 14 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...

ÜMRANİYE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ARMAĞAN EVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 14.05.2025 09:25:46

Tahmini Bitiş Tarihi: 14.05.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185