İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETTEKİ YOLCUNUN METRELERCE HAVAYA FIRLADIĞI KAZA KAMERADA
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Yeşildere, Ümraniye, Güncel, Haber

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETTEKİ YOLCUNUN METRELERCE HAVAYA FIRLADIĞI KAZA KAMERADA

ÜMRANİYE'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı.

24.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.04.2020 09:16
İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETTEKİ YOLCUNUN METRELERCE HAVAYA FIRLADIĞI KAZA KAMERADA

ÜMRANİYE'de caddeden sokağa dönüş yapan otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklettekiler ağır yaralanırken, motosikletteki bir kişinin metrelerce havaya fırladığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaza Ümraniye Tepeüstü Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde 8 Nisan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet Ümraniye istikametinde ilerlediği sırada karşıdan gelen ve sokağa dönüş yapan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişi metrelerce havaya fırladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet seyir halindeyken karşıdan gelen bir otomobille çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle motosikleti kullanan kişi yere savrulurken, arka kısmında oturan kişinin metrelerce havaya fırlayarak yere düştüğü görülüyor.

İSTANBUL-ÜMRANİYE'DE MOTOSİKLETTEKİ YOLCUNUN METRELERCE HAVAYA FIRLADIĞI KAZA KAMERADA

Kaynak: DHA

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